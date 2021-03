Cidades Pandemia aprofunda crise em serviços de aborto legal Especialistas dizem que a crise se agravou no Brasil, pela política conservadora do governo Jair Bolsonaro

A pandemia de coronavírus agravou em 2020 a crise que os serviços de aborto legal vivem no Brasil em meio ao avanço de políticas conservadoras por parte do governo Jair Bolsonaro, dizem especialistas e profissionais de saúde. "Eu não tenho dúvidas que este é o pior momento desde 1989, quando abrimos o primeiro serviço", diz o médico Cristião Rosas, que atuou no Hos...