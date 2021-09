Cidades Pancadas de chuvas são registradas em Itapaci e em Guapó A previsão para o início desta semana é de céu claro com queda do índice da umidade relativa do ar na parte da tarde

Pancadas de chuvas foram registradas em Itapaci, no Vale do São Patrício, e em Guapó, na região Central de Goiás, neste domingo (12). Segundo moradores, em Itapaci a chuva durou aproximadamente 10 minutos e foi registrada em vídeos. A chuva também foi rápida em Guapó. A previsão para o início desta semana é de céu claro com queda do índice da umidade relativa do ar ...