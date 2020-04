Cidades Pancadas de chuvas podem ocorrer até sábado (11) em Goiás A região centro-norte do Estado deve receber chuvas mais concentradas

As pancadas de chuvas em Goiás devem ocorrer até o próximo sábado (11), principalmente no Centro-Norte do Estado. Na Região Centro-Sul também podem ocorrer pancadas, mas com volumes menores de chuva. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a passagem de uma frente fria oriunda do sul do país, mas que não entrou...