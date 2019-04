Vida Urbana Palmeiras são retiradas para obra do BRT na Rua 90, em Goiânia Autorização permite a extirpação de até 844 espécimes, mas ação se deu apenas entre Praça do Cruzeiro e Rua 115

O consórcio construtor do Bus Rapid Transit (BRT) Norte-Sul já realiza, há três dias, a retirada de palmeiras que estavam plantadas ao longo do corredor exclusivo do transporte coletivo da Rua 90. A autorização recebida pela obra junto à Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) permite a extirpação de até 844 espécimes, mas, neste primeiro momento, a ação será focad...