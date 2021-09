Cidades Palestras de dono de escola tradicional de Goiânia causam mobilização ao negar eficácia de vacinas Fernando Rassi Nader, diretor da Interschool Brasil, ainda discorre sobre um suposto movimento globalista e faz críticas ao ativismo feminista, LGBT+, quilombola e indígena; orações estariam sendo obrigatórias na instituição

Palestras do proprietário da escola Interschool Brasil, de Goiânia, Fernando Rassi Nader, causaram mobilização de pais de alunos e a protocolação de notícia-crime no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e de denúncia no Conselho Estadual de Educação (CEE-GO). Em suas falas, ele questiona a eficácia das vacinas, discorre sobre um suposto movimento globalista e...