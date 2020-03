Cidades Palco de massacre em Suzano, escola Raul Brasil será reaberta em abril Secretário da Educação visitou colégio nesta segunda-feira (9) e disse que obras atrasaram por causa das chuvas

O retorno das aulas na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, onde há um ano dois ex-alunos mataram oito pessoas, está previsto para abril. A informação é do secretário da Educação, Rossieli Soares, que visitou as obras do local na manhã desta segunda-feira, 9. De acordo com ele, houve atraso no cronograma da obra por conta das chuvas, mas 90% ...