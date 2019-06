Cidades Pais tentam recuperar guarda de filho deixado em maternidade de Goiânia Após parto, mãe desempregada disse que bebê poderia ir para adoção. Ela argumentou não ter condições financeiras para criar menino

Pais do bebê que foi deixado para adoção na Maternidade Nascer Cidadão, em Goiânia, Antônia Lopez, de 40 anos, e Taysson Rodrigo, de 26, querem o filho de volta. Ao dar à luz no dia 24 de maio último, a mãe informou ao hospital que não ficaria com a criança por falta de condições financeiras e abandonou a unidade. Embora o Conselho Tutelar tivesse sido informado, o be...