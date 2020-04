Com o avanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e a incerteza sobre quando as aulas presenciais vão voltar a ocorrer em Goiás, muitos pais estão rompendo os contratos e retirando os filhos do ambiente escolar. O presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Flávio Roberto de Castro, estima que já houve evasão de 45% dos alunos da educação infantil, que são crianças de 0 a 3 anos, mas que já há pais mesmo de adolescentes retirando os estudantes das escolas ou ao menos não pagando as mensalidades. A inadimplência é estimada por ele entre 30% e 40%. A evasão é maior na educação infantil porque, nesta idade, não há obrigação legal de manter as crianças no ambiente escolar, o que só se inicia a partir dos 4 anos.

A saída dos alunos, por outro lado, preocupa pelo futuro do ensino a essas crianças, já que poderiam ficar sem o aprendizado necessário e até mesmo sem vaga após o retorno das atividades presenciais. Além disso, atinge também as escolas, que acabam sem recursos para manter os funcionários e até as atividades não presenciais aos demais alunos. “Os pais tiram as crianças agora ou deixam de pagar as mensalidades e depois podem muito bem nem ter mais as escolas funcionando depois”, afirma Castro. Ele reforça ainda que 62% das escolas em Goiás são privadas e a rede municipal de Goiânia, por exemplo, já não consegue atender todo o público atual. “Imagina se incrementar com esse restante que evadir da rede privada.”

A alegação dos pais, na maior parte dos casos, é a crise financeira e a manutenção do pagamento mesmo com o serviço sendo apenas não presencial, por força dos decretos estaduais pela política do isolamento social. A orientação, diz Castro, que também preside o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiás (Sepe-GO) é para as escolas negociarem com os pais, seja um desconto ou um parcelamento das mensalidades. Carolina Barbosa de Souza explicou que, além do fator financeiro, a metodologia de ensino à distância não atende às crianças da idade da sua filha Beatriz, de quatro anos. “

Acreditamos que, nesta fase, a socialização é o que realmente importa. Além disso, não temos condições financeiras de mantê-la na escola neste momento, pois temos um restaurante e foi extremamente afetado”, afirmou. “A escola sugeriu 30% de desconto, mas solicitamos a suspensão do contrato até o retorno das aulas”, detalhou.

Para evitar que Beatriz fique ligada à eletrônicos, como televisão, a mãe conta focar em brincadeiras, com os cachorros, além de pinturas, e também com atividades que fazem parte da rotina da casa, como cuidados com as plantas. Aos 4 anos, Heitor foi um dos alunos que saiu da escola particular, onde integrava a educação infantil G4. Segundo a mãe, Rafaela Pinheiro Duarte, a parte financeira foi determinante para a decisão de cancelamento da matrícula, apesar do desconto dado nas mensalidades.

“Tive que tirar por questão financeira. Mesmo trabalhando, a pandemia acaba impactando na nossa remuneração. Eu pagava período Integral e foi dado desconto, para a maioria dos pais, o que acho justo. Não me cobraram multa pelo cancelamento”, salientou Rafaela, que pretende retornar Heitor para a mesma escola, após o encerramento da pandemia. Apesar dos desafios para desenvolver a nova rotina do filho, Rafaela busca alternativas. “Sinto que a rotina, em casa, é bem entediante para ele, que acorda sempre cedo, pois já estava acostumado com a rotina escolar.”

A situação não se restringe à Goiânia. Auxiliar de educação, Mayara Vieira Nunes Orlandi tirou o filho Enzo, de 3 anos, do Nível A, correspondente ao maternal 1, de uma escola particular em Anápolis. “Nessa idade em que meu filho se encontra, a melhor maneira de aprender é através da interação. Com as vídeo-aulas isso não é possível. Optamos por tirar por esse motivo e também por questões financeiras”, explicou. “Era o primeiro ano escolar, ele estava super adaptado e eu percebia como ele estava gostando e se desenvolvendo ao ir para escola. Todos os dias ele pega a mochila e fala ‘escola’. Tento sempre distraí-lo com brincadeiras e atividades propostas por mim, para o fazer aprender coisas novas, mas tem sido exaustivo”, detalhou a mãe, sobre a rotina limitada por conta da quarentena.

De acordo com Mayara, não lhe foram oferecidos descontos quantos às mensalidades e a decisão por retirar o filho não teve pagamento de multa e um retorno para a mesma escola não é descartado. “Aguardei para ver como a escola iria proceder em relação às mensalidades durante o período de pandemia. Como não recebi nenhum comunicado, entrei em contato. Não tinham manifestado a respeito de desconto. Nos deram algumas opções como jogar as mensalidades mais para frente ou parcelar. Como não era viável para nós, decidimos cancelar a matrícula. Não teve nenhuma multa. O contrato mesmo já tinha pré estabelecido que não seria cobrada. E se retornamos não será cobrada taxa de matrícula. Quando voltar (aulas presenciais), se eu estiver com o meu coração de mãe tranquilo, irei sim rematriculá-lo na mesma escola, pois estávamos satisfeitos”, salientou.