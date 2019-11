Cidades Pais relatam pressão para pagarem taxa em colégios militares em Goiás Cobrança de contribuição é proibida, segundo Ministério Público, mas em pelo menos quatro unidades há relatos de exigência de pagamento e veto a rematrículas

Pais de alunos matriculados em colégios militares da rede estadual em quatro cidades relatam dificuldade para realizar a rematrícula dos filhos para o próximo ano por atraso no pagamento do que deveria ser contribuição voluntária e pressão por parte das unidades para que estes valores sejam quitados. Os relatos ouvidos pela reportagem são em Itapuranga, Palmeiras de Go...