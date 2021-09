Cidades Pais fazem pressão por mais aulas presenciais em Goiás, dizem escolas Sindicato e gestores de unidades afirmam haver condições para aumentar quantitativo em sala. Instituição já fez pedido de acréscimo

Atualizada às 19h54 A demanda por aulas presenciais nas escolas particulares de Goiânia tem aumentado, especialmente com o fim do ano se aproximando. Para atender à pressão dos pais, algumas unidades ampliaram salas ou turmas para conseguir receber mais estudantes nos espaços físicos. Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de ...