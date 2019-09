Cidades Pais de bebê deixado em maternidade de Goiânia recuperam guarda do filho Caso ocorreu em maio deste ano, quando, em dificuldades financeiras, mãe entregou o filho para a adoção. Recém-nascido foi sequestrado por técnica em enfermagem que atuava na unidade

Os pais do bebê que foi deixado para adoção em uma maternidade de Goiânia e sequestrado por uma técnica em enfermagem conseguiram recuperar a guarda do filho. Na última segunda-feira (16), uma decisão judicial determinou como medida protetiva o encaminhamento da criança ao casal, que buscava o direito na Justiça desde junho deste ano. O reencontro com o menino, que está em um abrigo da capital, deve ocorrer na manhã desta ...