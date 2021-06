Cidades Pai suspeito de abusar sexualmente da filha de 12 anos é preso em Goiânia A Polícia Civil informou que foram mais de 20 abusos

Um homem, de 52 anos, foi preso temporariamente, na última quarta-feira (9), suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 12, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. A Polícia Civil (PC) informou que foram mais de 20 abusos. As investigações, de acordo com a polícia, apontaram que os crimes eram cometidos desde o ano de 2019, quando a vítima possuía apenas 10 ano...