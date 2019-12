Cidades Pai se apresenta e polícia confirma legítima defesa Homem que matou genro agiu para defender a filha, confirma delegado após depoimento prestado ontem. Jovem relata agressões

A adolescente B., de 16 anos, contrariando todas as orientações da família, começou a se relacionar com Matheus Barbosa Paixão, de 22, há cerca de um ano e meio. Com várias passagens pela polícia e usando tornozeleira eletrônica, o rapaz mostrou a ela o seu lado mais violento há seis meses quando passaram a dividir o mesmo teto. A história teve um fim no último sábad...