Cidades Pai salva filha que caiu do barco durante pescaria, mas é levado por correnteza de rio em Luziânia Corpo da vítima foi encontrado a aproximadamente 7 metros de profundidade e a 40 metros do local do acidente

Um homem de 46 anos se jogou no rio para salvar a vida da filha, que caiu da embarcação durante uma pescaria no último domingo (15), no rio São Bartalomeu, em Luziânia. Ele conseguiu resgatar a menina e levá-la até a margem, mas em seguida foi levado pela correnteza. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas no primeiro dia, mas sem sucesso. Nessa ...