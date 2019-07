Cidades Pai, mãe e filho de 2 anos morrem asfixiados depois de usar churrasqueira para aquecer o quarto Os corpos dos três foram encontrados próximo a churrasqueira de alumínio com carvão

Três pessoas de uma família foram encontradas mortas dentro de uma casa na noite de terça-feira (9) em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os corpos do casal e de um menino de dois anos foram encontrados dentro do quarto, junto de uma churrasqueira. A polícia foi acionada pelos vizinhos. Os agentes não encontraram nenhum sinal de arrombamento na residência. No quarto...