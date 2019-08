Cidades Pai espanca filha de 16 anos com cinto em Goiás por não aceitar namoro: “Apanhou o suficiente?” A adolescente denunciou as agressões ao Ministério Público em Petrolina de Goiás e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso

A Polícia Civil teve acesso a um vídeo em que uma adolescente, de 16 anos, apanha do pai em Petrolina de Goiás, região central do estado. O caso está sendo investigado e, em depoimento, a garota contou que as agressões aconteceram porque o pai não aceita que ela namore. A PC recebeu o material na segunda-feira (12) por intermédio do Ministério Público. Nas imagen...