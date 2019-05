Vida Urbana Pai encontra corpo do filho de 12 anos que morreu soterrado por areia no Tocantins Acidente ocorreu próximo ao Rio Araguaia onde o pai trabalhava na extração de areia

Um adolescente de 12 anos morreu após ser soterrado por areia nesta sexta-feira (3) em Araguanã, na região norte do Tocantins. O garoto brincava em um local conhecido como cascalheira, onde o pai trabalhava na extração do produto no Rio Araguaia, quando o acidente aconteceu. Segundo apurado pela CNB e a pela TV Anhanguera em Araguaína, o adolescente costumava ir par...