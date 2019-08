Cidades Pai e madrasta são presos no Rio por torturar e matar criança de 6 anos Rodrigo Jesus da França, de 25 anos, confessou o crime e pediu aos policiais para ser preso

A Polícia Civil do Rio prendeu neste sábado (3), o pai e a madrasta de Mel Rhayane Ribeiro, menina de seis anos que foi morta, segundo a corporação e confissão do próprio pai, pelo casal. Mel chegou sem vida, com diversos sinais de agressões, ao Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte da cidade, na tarde desta sexta-feira (2). Foi lá que Rodrigo Jesus da França, ...