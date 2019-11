Cidades Pai e mãe de Marielle lamentam saída de promotora bolsonarista do caso Viúva de motorista também discordou; promotora foi acusada de parcialidade

Os pais de Marielle Franco (1979-2018), Antônio Francisco da Silva Neto e Marinete Silva, consideraram ruim a saída da investigação da promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro Carmem Eliza Bastos de Carvalho. Marielle foi vereadora no Rio pelo Psol. Morreu assassinada em 14 de março de 2018 em caso ainda não resolvido pela polícia. Em entrevista ao jor...