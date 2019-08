Cidades Pai e filho são presos suspeitos de matar homem por dívida de R$ 40 mil em Anápolis; veja vídeo Vítima foi atingida por um tiro nas costas dentro do próprio restaurante em julho deste ano

Atualizada às 11h10. Dois homens, pai e o filho, foram presos, na manhã desta quarta-feira (28), suspeitos de matarem Jocelito Oliveira Costa, 35 anos, em Anápolis, a cerca de 60 km de Goiânia. O crime aconteceu no último dia 17 de julho dentro do restaurante da vítima na Avenida Pedro Ludovico, Setor Vila Residencial Pedro Ludovico. Uma dívida no valor de R$ 4...