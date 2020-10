Cidades Pai e filho são detidos com veículos clonados em Alvorada do Norte Abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (25)

Pai e filho com 54 e 30 anos foram presos na noite deste domingo (25) em Alvorada do Norte com dois carros clonados e com registros de furto. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos foram encaminhados para a Polícia Judiciária e podem responder por receptação de veículo e falsificação de documento público. De acordo com a PRF, o pai co...