Pai e filho morrem de Covid-19 em Luziânia e mais 8 pessoas da mesma família estão infectadas

Um homem de 82 anos e o filho dele, de 49, morreram após contrair a doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Outro filho da vítima, um homem de 48 anos, também foi infectado, mas conseguiu se recuperar. Os três ficaram internados no Hospital Regional de Luziânia (HRL), referência para o enfrentamento à pandemia na reg...