Cidades Pai e filha queimados em incêndio estão em estado grave de saúde Polícia Civil trata o caso como tentativa de homicídio, e suspeita da mãe, que teria provocado as chamas após briga com o companheiro

Na madrugada de domingo (9), Adelsio Marques da Silva, de 34 anos, e a filha dele, de dois anos, ficaram queimados durante um incêndio na Rua Tiradentes, no setor Capuava, em Goiânia. Os dois estão internados no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde então e seguem em estado grave. De acordo com a Polícia Civil, a criança teve 9...