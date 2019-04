Vida Urbana Pai e filha de 5 anos morrem em acidente na BR-060, em Guapó Os dois estavam na moto que bateu de frente com um veículo

Pai e filha morreram na noite desse sábado (13) em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na BR-060, em Guapó, cidade da Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista de 30 anos tentava fazer uma conversão irregular quando foi atingido pelo carro no quilômetro 189. Com o impacto, o homem e a filha dele, ...