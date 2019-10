Cidades Pai e criança são encontrados mortos dentro de casa, em Aparecida de Goiânia Corpo de Bombeiros encontrou os dois após solicitação de atendimento a pessoa esfaqueada

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou uma menina de 3 anos morta dentro de casa, no Setor Bela Morada, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta quinta-feira (24). Os socorristas encontraram na mesma casa o corpo do pai da criança. A menina e o homem tinham marcas de facadas. O caso foi descoberto após uma solicitação de atendimento a pessoa esfaqueada. Segund...