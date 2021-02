Cidades Pai do vereador Lucas Kitão morre em Goiânia, vítima de Covid-19 Emival Bueno faleceu no dia em que completou 64 anos

Morreu na manhã deste sábado (13), Emival Bueno, pai do vereador de Goiânia Lucas Kitão (PSL). O falecimento se deu no dia em que ele completou 64 anos. Emival estava internado há uma semana no Hospital Santa Helena, na capital, para tratamento da Covid-19. Ele deixa quatro filhos e esposa. Por conta da Covid-19, não haverá velório e o enterro será realizado n...