Pai do cantor Cauan está com 50% das funções dos pulmões comprometidas, diz família

Internado desde a última sexta-feira (21) com Covid-19, João Luiz Máximo, pai do cantor Cauan, está com 50% das funções de seus pulmões comprometidas. A informação foi compartilhada pela família nesta sexta-feira (28). João Luiz permanece internado para tratamento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Anis Rassi, em Goiânia. Seu estado de saúde é considerado grave, mas e...