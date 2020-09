Cidades Pai do cantor Cauan é liberado da UTI após 11 dias de internação Ele estava internado há 11 dias no Hospital Anis Rassi. A notícia foi confirmada pelo cantor

Em tratamento contra a Covid-19, João Luiz Máximo, pai do cantor sertanejo Cauan, foi transferido na noite desta terça-feira (1º) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele estava internado há 11 dias no Hospital Anis Rassi. A notícia foi confirmada pelo cantor. João Luiz já havia apresentado melhora no quadro clínico no início desta terça, de acordo com o último boletim médico. Ele chegou a ficar em estado grave, com até 50% dos p...