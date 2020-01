Cidades Pai denuncia filho de matar e esquartejar a ex-namorada, em Águas Lindas de Goiás Homem encontrou corpo da adolescente, de 17 anos, dentro de um freezer na casa onde mora; o suspeito ainda não foi encontrado

Um homem denunciou o próprio filho, que é suspeito de matar e esquartejar a ex-namorada, de 17 anos. O caso ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O pai do rapaz procurou a polícia após encontrar o corpo da menina dentro de um freezer, na casa onde moram, no Jardim Pérola da Barragem II. Após a denúncia, a polícia da cidade começou as bus...