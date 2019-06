Cidades Pai de Santo investigado por abusos sexuais em Goiânia é professor universitário Polícia Civil apura denúncias recebidas e pelo menos duas vítimas eram alunas de Oli dos Santos em uma faculdade de Inhumas

A Polícia Civil está em busca do professor universitário que se intitulava médium Oli dos Santos Costa, de 62 anos, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos nove mulheres e duas adolescentes em Goiânia. Os casos vieram à tona na última terça-feira (25), quando as vítimas procuraram a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), no Centro de Goiânia para relata...