Cidades Pai de santo é preso suspeito de estuprar 5 meninas em Santo Antônio do Descoberto Francisco de Assis Maximiliano pode responder por estupro de vulnerável e está detido preventivamente; após ser indiciado mais 3 possíveis vítimas procuraram a delegacia

Um pai de santo, de 43 anos, foi preso suspeito de estuprar cinco adolscentes durante atendimentos espirituais na cidade de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. Os abusos teriam acontecido quando as vítimas tinham entre 12 e 13 anos, segundo a delegada responsável pelo caso, Silzane Bicalho. Ela destaca ainda que após ser indiciado mais três p...