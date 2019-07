Cidades Pai de santo é preso suspeito de abusar sexualmente de três adolescentes Oli Santos Costa também é investigado por suspeita de abusar sexualmente de 13 mulheres

O pai de santo e professor universitário Oli Santos da Costa de 61 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (5) em Goiânia. Ele é suspeito de abusar sexualmente de duas adolescentes quando elas tinham 14 e 16 anos e importunar sexualmente uma terceira vítima. De acordo com a polícia, as vítimas contaram que Oli argumentava que as práticas sexuais eram necess...