Cidades Pai de menino morto por tiro acidental em Ipameri é liberado Alvará de soltura chegou na tarde desta terça-feira (13) no presídio do município localizado na região Sudoeste de Goiás

O presídio de Ipameri, na Região Sudoeste de Goiás, recebeu na tarde desta terça-feira (13), o alvará de soltura do pai do menino de 7 anos morto com um tiro de espingarda na última segunda-feira (12). De acordo com as investigações da Polícia Civil, o irmão por parte de mãe da criança, um adolescente de 17 anos, teria disparado acidentalmente. A Diretoria-Geral de A...