Cidades Pai de 48 anos e filho de 14 morrem ao tombar carreta na BR-153, em Morrinhos Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (24) e veículo ainda estava no local no início da tarde

Um homem de 48 anos e um adolescente de 14 morreram, na madrugada desta terça-feira (24), durante um acidente no KM-621 da BR-153, em Morrinhos, no Sul do Estado. A carreta em que os dois estavam, carregada com madeira, tombou a 9 km do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local as vítimas já estavam sem vida, embaixo d...