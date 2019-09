Cidades Pai canta para a filha música que noiva escolheu para entrar na igreja antes de morrer; assista A enfermeira Jéssica Victor Guedes, de 30 anos, que estava grávida de seis meses, passou mal no caminho da cerimônia e não resistiu; o bebê prematuro passa bem e segue internado

O vídeo dos preparativos para o casamento da enfermeira Jéssica Victor Guedes, que estava grávida e morreu no último domingo (15), foi divulgado recentemente. Mas a gravação também mostra um dos primeiros contatos do noivo, o tenente da Polícia Militar (PM) Flávio Gonçalves, 31 anos, com a filha Sophia, recém-nascida. O pai canta para a pequena a canção que Jéssica h...