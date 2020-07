Cidades Pai é preso e filho apreendido suspeitos de estocagem e venda de linhas cortantes em Goiânia Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o adolescente era o responsável pelas vendas e o pai fazia as entregas

Um homem, de 38, foi preso e seu filho, de 17 anos, apreendido nesta terça-feira (30) suspeitos de estocagem e venda de linhas cortantes, estilo chilena e indonésia. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o adolescente era o responsável pelas vendas e o pai fazia as entregas. O flagrante foi feito quando o pai fazia uma entrega do material na região do Garave...