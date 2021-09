Cidades Pai é executado a tiros no dia do aniversário junto ao filho em Quirinópolis Homem estava completando 48 anos no dia do crime. A Polícia Civil investiga o caso

Na manhã desta segunda-feira (27), no dia do aniversário de 48 anos, um homem e seu filho, de 17, foram mortos a tiros em Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. Os corpos, com marcas de pelo menos sete disparos, cada um, foram encontrados dentro de um carro, no município. Segundo a Polícia Civil (PC), nenhum dos dois possui antecedentes criminais. Um possível latrocínio -...