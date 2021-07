Cidades Pagamento da progressão salarial dos professores da rede estadual de Goiás será em julho Anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado durante evento de apresentação do plano para volta às aulas e beneficia 3.516 servidores

O pagamento da progressão de carreira dos professores da rede estadual de Goiás será incluído na folha de pagamento do mês de julho. O anúncio foi realizado pelo governador Ronaldo Caiado na manhã desta quinta-feira (22) durante evento de lançamento do plano para volta às aulas. Ao todo serão 3.516 servidores da Secretaria de Educação (Seduc) contemplados, com um...