Cidades Paes proíbe desfiles no Carnaval no Rio e pede que cariocas 'não sejam otários' A ordem da prefeitura proíbe, ainda, a entrada de ônibus e outros veículos de fretamento na cidade, da meia-noite do dia 12 de fevereiro às 6h de 22 de fevereiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou decreto nesta sexta-feira (5) proibindo a realização de desfiles de blocos de rua e escolas de samba durante o Carnaval. O texto lembra que o descumprimento da ordem pode gerar a abertura de processo criminal, com base no artigo 268 do Código Penal. A legislação prevê detenção de um mês a um ano, além de multa, para quem i...