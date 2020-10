Cidades Padre Robson pede pela 3ª vez destruição de provas e Justiça nega Juíza determina que todo material probatório recolhido pelo MP-GO referente a Operação Vendilhões e a repasses da Afipe oriundo de doações de fieis seja mantido em depósito judicial até julgamento de todos os recursos cabíveis

Atualizada às 12h51 A juíza Placidina Pires, da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), voltou a negar pedido da defesa do padre Robson de Oliveira Pereira para que sejam destruídas as provas coletadas durante as investigações do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que o...