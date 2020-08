Cidades Padre Robson pede afastamento de suas funções na Basílica do Divino Pai Eterno Em nota assinada pelo arcebispo Dom Washington Cruz e pelo padre André Ricardo de Melo, integrante dos Missionários Redentoristas de Goiás, as instituições se dizem surpresas com a operação liderada pelo MP

A Arquidiocese de Goiânia informou, na tarde desta sexta-feira (21), que o padre Robson Oliveira pediu afastamento de suas funções como reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. O pároco foi citado na Operação Vendilhões do Templo, que apura supostos desvios de doações à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), que preside. Segundo o Ministério P...