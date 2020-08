Cidades Padre Robson limita comentários no Instagram após repercussão de denúncias contra ele Com 761 mil seguidores na rede social, suas postagens foram tomadas por comentários de fiéis questionando a veracidade das denúncias feitas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO)

Um dia após a deflagração da Operação Vendilhões, que mira a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), presidida pelo reitor do Santuário Basílica de Trindade, Padre Robson de Oliveira, os comentários nas publicações do Instagram do religioso foram limitados ou desativados. Com 761 mil seguidores na rede social, suas postagens foram tomadas por comentários de fié...