Cidades Padre Robson fala pela 1ª vez sobre investigações na Afipe: 'A vida também é feita de provações' Ministério Público de Goiás investiga compra de bens com dinheiro de fiéis

Padre Robson de Oliveira, fundador-presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, falou pela primeira vez após investigação realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que apura que o grupo teria movimentado pelo menos R$ 120 milhões de forma suspeita. O dinheiro é ligado a movimentações i...