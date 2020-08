Cidades Padre Robson está proibido de participar de programas de TV, rádio ou internet Decisão é da Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás, assinada pelo padre André Ricardo

No domingo (23), a Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás publicou decisão proibindo o Padre Robson, reitor do Santuário Basílica de Trindade e alvo da Ópera Vendilhões, de ministério sacerdotal. Isso inclui realizar pregações e "absolver pecados". "Com exceção da celebração da Santa Missa estritamente ao interno da comunidade religiosa", diz o texto, assinado p...