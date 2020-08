Cidades Padre Robson controlava sozinho destino de R$ 1,9 bilhão Relatórios feitos pelo MP mostram concentração de recursos nas associações criadas tendo só o religioso como sócio, ao contrário da original - que tinha diretores com poder decisório

As duas associações criadas tendo apenas o padre Robson de Oliveira Pereira como sócio movimentaram 96,3% dos R$ 2,04 bilhões depositados em contas bancárias relacionadas à Associação dos Filhos do Pai Eterno (Afipe) entre 2010 e 2018, conforme levantamento feito pelo Centro de Inteligência do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em março de 2020 a pedido do Gru...