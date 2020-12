Cidades Padre Robson é denunciado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa Denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás inclui mais 17 pessoas na ação. Padre e os outros denunciados são suspeitos de desviar recursos da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) oriundos de doações de fiéis

O padre Robson de Oliveira Pereira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) nesta segunda-feira (7) junto a mais 17 pessoas por crimes como lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Na sexta-feira (4), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Walter Carlos Lemes, havia suspendido o...