O padre Francisco Nisoli, de 71 anos, que foi missionário por quase 30 anos no Brasil, morreu na noite da última quinta-feira (27) por conta do novo coronavírus, na Itália. Durante a estadia no País, grande parte do trabalho foi realizado em Goiânia. Ele regressou ao município de Cremona, no norte do país italiano, em 2017. No último dia 23, ele foi hospitalizado devido ao agravamento dos sintomas da Covid-19.

O Padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário Sagrada Família, relata que, na capital, Nisoli trabalhou na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Setor Campinas. Além disso, criou a Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Taquaral), na Região Oeste, em bairros próximos ao Solange Park.

O missionário ainda foi diretor espiritual nos Seminários Diocesanos na Arquidiocese de Goiânia. O reitor conta que Nisoli se dedicou durante anos também as Pastorais Sociais da Arquidiocese de Goiânia, e com destaque para a Pastoral Carcerária.

“Em janeiro deste ano, na última vez que eu estive com ele, em Milão, ele havia dito que se sentia feliz por tudo que tinha realizado na vida. Quando eu me despedi dele, tive um pressentimento que aquela seria a última despedida, e fiquei em prantos”, lembra. “Dia 19 deste mês, disse a ele que iria novamente lhe visitar, ele abriu um sorriso largo, e disse que com paciência iria melhorar”, acrescenta.

Padre Rodrigo relata ainda, que Nisoli recentemente havia mencionado a respeito da caminhada ao Brasil. Ele relatou que era grato pela oportunidade de ter conhecido tantas pessoas e diferentes culturas. Enfatizou ainda que “é dando, que se recebe mais ainda”.