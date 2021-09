Cidades Padre Jesus Flores está internado em estado grave com Covid-19 Religioso de 87 anos é cardiopata e foi diagnosticado com a doença na última segunda-feira (6)

O missionário redentorista padre Jesus Flores, de 87 anos, está internado em estado grave com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em Goiânia. Ele já foi vacinado com as duas doses da vacina contra a doença. Cardiopata, o religioso passou mal durante a celebração de uma missa no último sábado (4) e foi levado a um hospital. Na segund...