Cidades Padre Ângelo Licati morre aos 91 anos em Goiânia Velório ocorre na tarde de hoje no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, e o sepultamento será na manhã de sábado (28)

O padre Ângelo Licati, 91 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (27), no Hospital do Coração de Goiás, no Setor Oeste, em Goiânia. O velório ocorre a partir das 13h de hoje no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, e o sepultamento será no sábado (28), às 11h no cemitério municipal. De acordo com informações do Santuário, o padre celebrou sua úl...