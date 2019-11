Cidades Padrasto mata enteado com um mata-leão em Aparecida após jovem tentar agredir a família Homem foi preso em flagrante por homicídio e levado ao 4º Distrito Policial (DP) do município

Um padrasto matou o enteado durante uma discussão de família, no início da manhã deste sábado (23), no Jardim Dom Bosco, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia civil, o rapaz teria chegado em casa sob efeito de drogas e tentou agredir os parentes. Para contê-lo, o homem tentou imobilizar o jovem com um mata-leão, mas a vítima acabou morrendo asfixiada. O suspeito fo...